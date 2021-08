Come richiedere il bonus tv da 100 Euro? Ecco il modulo da scaricare

Come abbiamo avuto modo di raccontare qualche ora fa su queste pagine, è stato pubblicato in Gazzetta il Bonus TV da 100 Euro, che sarà attivo a partire dal prossimo 23 Agosto 2021. Ma come si fa per presentare la richiesta? Il MISE ha già messo a disposizione il modulo.

Direttamente attraverso questo indirizzo, infatti, è possibile scaricare il modulo di autodichiarazione da presentare al momento della rottamazione. L'utente, firmandolo e compilandolo in tutte le sue parti, dichiara sotto la propria responsabilità che l'apparecchio televisivo che viene consegnato è stato acquistato prima del 22 Dicembre 2018 e che è stato consegnato al rivenditore x. Come previsto dal decreto, inoltre, dichiara anche di essere intestatario del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione.

Il Decreto ha previsto uno sconto del 20% sul prezzo d'acquisto del nuovo televisore per un massimo di 100 Euro, rottamando vecchi apparecchi TV non compatibili con i nuovi standard tecnologici. Il Ministero evidenzia che "a differenza del precedente incentivo, che rimane in vigore ed è pertanto cumulabile, il bonus rottamazione tv si rivolge a tutti i cittadini senza limiti di ISEE".

Ricordiamo che in settimana lo stesso Ministro Giorgetti ha anche firmato il provvedimento che ha portato al rinvio dello switch off al DVB-T2.