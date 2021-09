Come richiedere il bonus TV da 100 Euro online? Ecco come si fa

Il nuovo bonus tv da 100 Euro, che è stato messo in campo dal Governo Italiano per incentivare il passaggio al DVB-T2, si può richiedere anche online grazie ad una serie di procedure messe in campo dalle principali catene di distribuzione.

Come leggiamo nella procedura di Yeppon, è possibile godere del bonus TV da 100 Euro selezionando l'apposita casella relativa al bonus rottamazione e scaricando il modulo di autodichiarazione. Una volta compilato quest'ultimo, è necessario inviarlo (insieme a tutta la documentazione richiesta (come documento d'identità e codice fiscale) all'apposito indirizzo email. E' possibile anche richiedere il bonus tv da 50 Euro per gli ISEE superiori a non 20mila Euro.

Per quanto riguarda le altre catene come Mediaworld, Unirueo ed Euronics, anche in questi casi è possibile richiederlo, ma bisogna scegliere il ritiro nel punto vendita più vicino alla propria abitazione o a dove ci si trova. A questo punto non bisogna fare altro che presentare, al momento del ritiro del nuovo tv, il modulo per il bonus tv da 100 Euro ed i relativi documenti.

Ricordiamo che il bonus tv rottamazione da 100 Euro è disponibile fino ad esaurimento dei fondi, motivo per cui consigliamo di effettuare la richiesta appena possibile in caso d'interesse. Non sono emerse informazioni sul possibile rifinanziamento.