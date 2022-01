Come richiedere il bonus TV 100 euro con rottamazione DVB-T2 2022? Ecco il modulo

Dallo scorso Agosto è disponibile il nuovo bonus tv da 100 Euro, messo in campo dal Governo Italiano per favorire lo switch off al nuovo digitale terrestre DVB-T2. Tale bonus è stato rifinanziato anche per il 2022, con ulteriori 68 milioni di Euro.

Come indicato sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico, il Bonus Rottamazione TV è un'agevolazione rivolta a tutti i cittadini residenti in Italia ed a differenza del bonus TV da 50 Euro non prevede alcun limite di ISEE.

Sono però previsti dei requisiti per poter usufruire del contribuito: essere residenti in Italia, rottamare un TV acquistato prima del 28 Dicembre 2018, ed essere in regola con il canone Rai.

Sebbene sia indicato da tutti come "Bonus TV da 100 Euro", l'importo non è fisso e l'incentivo prevede uno sconto del 20% sul prezzo d'acquisto, per un importo massimo da 100 Euro. E' possibile usufruirne una volta sola per ogni nucleo familiare fino al 31 Dicembre 2022 o fino all'esaurimento delle risorse stanziate. Se avete beneficiato del bonus da 50 Euro, potete usufruire anche di questo.

Per poterlo richiedere è necessario portare presso i rivenditori aderenti (qui trovate la lista dei rivenditori aderenti) il vecchio TV da rottamare accompagnato dal modulo di autodichiarazione che può essere stampato attraverso questo indirizzo.