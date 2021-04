Come richiedere bonus TV 2021? La guida per ottenere i 50 Euro

Come ampiamente noto, da dicembre dello scorso anno è disponibile il bonus TV da 50 Euro, la misura messa in campo dal Governo per favorire l'adozione e lo switch off al DVB-T2 per le famiglie con fascia di reddito ISEE I o II, con importo inferiore ai 20mila Euro.

Anche nel 2021 la misura è ancora disponibile ed a giudicare dalle dichiarazioni del Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, potrebbe anche essere potenziato, ma come si fa per usufruirne anche nell'anno appena iniziato?

Rispetto all'anno passato non registriamo grossi cambiamenti. Ciò che bisognerà fare è scaricare l'apposito modulo dal sito del MISE, stamparlo, compilarlo nelle sue parti (ovviamente se si rispettano i requisiti) e presentarlo all'esercente al momento dell'acquisto del decoder o del televisore DVB-T2, con annesso codice fiscale. Alla cassa infatti saranno effettuate le verifiche del caso e qualora queste dovessero dare esito positivo, verrà stornato in automatico l'importo di 50 Euro dal prezzo totale del prodotto scelto.

Va da se che, ovviamente, si può usufruire del bonus solo una volta per ogni nucleo familiare, ed infatti con la firma del modulo l'utente deve attestare che il valore ISEE relativo al nucleo familiare non sia superiore ai 20mila Euro e che i componenti dello stesso nucleo familiare non hanno già usufruito del contributo.