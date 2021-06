Come richiedere il bonus vacanze 2021? A chi spetta, come usarlo e tutte le informazioni

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web le nuove linee guida per il bonus vacanze 2021, la misura stanziata dal Governo Conte per incentivare il turismo in Italia in tempi di pandemia. Vediamo quali sono le novità.

La misura prevede il riconoscimento, nel periodo d'imposta 2020 e 2021 di 500 Euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone, 300 Euro per i nuclei familiari composti da due persone e 150 Euro per quelli composti da una sola persona. Tale somma dovrà essere spesa entro il 31 Dicembre per ilpagamento dei servizi offerti in Italia da "imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast abilitati a livello nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva, nonché per il pagamento di servizi offerti, sempre in ambito nazionale, dalle agenzie di viaggi e tour operator".

Ovviamente, la richiesta può essere fatta una sola volta per ogni nucleo familiare ed il bonus vacanze deve essere speso in un'unica soluzione presso un'unica struttura turistica.

La richiesta può essere effettuata dai nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore ai 40mila Euro.

Come avvenuto già lo scorso anno, centrale per generare il voucher sarà l'applicazione Io della Pubblica Amministrazione, a cui si può accedere tramite SPID e CIE. Almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, però, non è ancora abilitato il pannello per presentare la domanda, che sarà presente nella sezione "Pagamenti". Probabile che l'attivazione sia prevista in concomitanza con il la pubblicazione del sito per il Green Pass, che sarà disponibile anche direttamente sull'app Io.