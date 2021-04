Come richiedere bonus vacanze 2021? Ecco chi ne ha diritto e come ottenerlo

Il Governo Draghi ha deciso di prorogare il Bonus Vacanze introdotto lo scorso anno dall'Esecutivo Conte per sostenere il comparto turistico impattato dalla pandemia di Covid. Non cambia la procedura per la richiesta, rispetto a quanto avvenuto nel 2020, ma facciamo un ripasso per coloro che intendono richiederlo.

A chi spetta il bonus vacanze 2021?

Analogamente a quanto avvenuto nel 2020, anche quest'anno il bonus vacanze spetta ai nuclei familiari con ISEE non superiore ai 40mila Euro. Ovviamente, può essere utilizzato solo da un membro per ogni famiglia.

L'importo varia a seconda della composizione nel nucleo familiare:

500 Euro se si ha un figlio a carico;

300 Euro per le famiglie composte da due persone;

150 Euro per i singoli.

Come richiedere il bonus vacanze 2021?

Il Bonus Vacanze 2021 può essere richiesto tramite l'app Io della pubblica amministrazione, a partire dal 1 Luglio. Dopo aver effettuato il login con le proprie credenziali SPID, si verrà reindirizzati ad un pannello dedicato in cui il sistema provvederà alle verifiche del caso ed in caso di esito positivo genererà un codice univoco ed un QR Code da comunicare all'albergatore, al momento del pagamento.

Sottolineiamo che il Bonus Vacanze non è valido su piattaforme online come Airbnb e Booking, in quanto il decreto prevede che venga corrisposto "senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator".