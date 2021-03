Come richiedere Carta d'Identità Elettronica online?

Continuiamo a parlare della Carta d'Identità Elettronica, il documento di riconoscimento ufficiale della Repubblica Italiana che, a seguito delle novità della PA del 1 Marzo, è diventato sempre più importante e centrale. Ma come si può effettuare la richiesta online?

Partiamo da un presupposto: la richiesta della Carta d'Identità Elettronica non può avvenire esclusivamente online. Il sito del Ministero dell'Interno, però, consente di prenotare un appuntamento in modo tale da incappare in code inutili all'ufficio anagrafe, che è meglio evitare in questo periodo.

Per fissare un appuntamento basta collegarsi al sito della CIE e compilare tutti i campi: nella prima parte del questionario viene chiesto il motivo della richiesta, i dati anagrafici e dove si vuole ritirare il documento. Successivamente si passa alla parte "logistica": sarà richiesta la scelta della sede dove si vuole andare ad effettuare il riconoscimento di persona, la data e l'ora e come ritirare la CIE.

Il Ministero dell'Interno, infatti, consente sia di riceverla a casa che di ritirarla in comune. Il nostro consiglio è comunque di scegliere la prima opzione dal momento che il corriere provvederà a consegnarla direttamente presso la vostra abitazione: in questo modo eviterete di dover andare nuovamente presso l'ufficio anagrafe della sede scelta.

Insieme alla CIE vi sarà consegnato anche il codice PIN.