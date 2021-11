Come richiedere certificati anagrafici online tramite SPID?

A partire dalla giornata di ieri, sono attivi in Italia i nuovi servizi dell'Anagrafe Digitale, che permettono di scaricare oltre quindici tipologie di certificati in maniera del tutto gratuita, senza la necessità di applicare una marca da bollo, tramite lo SPID, CNS o CIE ed in pochi secondi.

Il funzionamento è molto semplice: ciò che bisogna fare è collegarsi al sito web dell'ANPR e quindi cliccare su "Accedi ai servizi al cittadino" in alto a destra. A questo punto verrà caricare un'altra pagina che permette di scegliere il sistema di login preferito: si va dallo SPID alla Carta d'Identità Elettronica, passando per la Carta Nazionale Servizi.

Ipotizzando di aver scelto lo SPID, fate click su "Entra con SPID", scegliete il vostro identity provider ed effettuate l'accesso.

Si aprirà un hub con tutti i pulsanti per effettuare l'accesso: se intendete richiedere e scaricare un certificato, dovrete cliccare su "richiedi un certificato" e quindi fare click su "richiedi per te stesso" o "richiedi per la tua famiglia" a seconda delle esigenze.

Il nuovo modulo permetterà di selezionare il certificato da richiedere, la tipologia (in carta libera o in bollo con esenzione dal pagamento fino al 31 Dicembre) e la modalità di ricezione.

Una volta effettuate tutte le scelte, il sistema permetterà di visualizzare un'anteprima del certificato prima di effettuare il download in formato PDF o di farlo inviare via mail all'indirizzo indicato.