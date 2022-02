Come richiedere certificato attribuzione Codice Fiscale da casa?

Della Tessera Sanitaria abbiamo a più riprese parlato su queste pagine ed abbiamo snocciolato l'argomento sotto tutti i punti di vista. Tuttavia, se non ne siete provvisti in quanto magari ancora non arrivata a casa, potete affidarvi al certificato di attribuzione del Codice Fiscale.

Si tratta di un documento rilasciato dall'Agenzia delle Entrate che certifica che ad una persona fisica o giuridica corrisponda quel determinato Codice Fiscale. Non richiede il pagamento di alcuna marca da bollo, in quanto viene rilasciato su carta libera ed è totalmente gratuito.

Inoltre, può essere richiesto direttamente online e da casa, grazie alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione di cui abbiamo parlato su queste pagine a più riprese.

Nello specifico, è necessario collegarsi al sito web dell'Agenzia delle Entrate con le proprie credenziali SPID (qui spieghiamo come ottenere lo SPID online) o con un'identità certificata, e quindi spostarsi nella sezione "Istanze e Certificati", in cui è possibile trovare appunto una sezione ad hoc per la richiesta del certificato di attribuzione del Codice Fiscale, oltre che della Partita IVA.

Il sistema provvederà a generarlo nel giro di pochi minuti e genererà la certificazione sia in originale che in copia conforme. In questo modo non dovrete fare altro che stamparlo e presentarlo a chi di dovere, senza recarvi in alcun ufficio.