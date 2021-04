Come si fa a richiedere il duplicato della Tessera Sanitaria?

Dopo avervi spiegato cosa fare quando scade la Tessera Sanitaria, affrontiamo un altro tema legato al documento italiano: la richiesta del duplicato. A tutti può infatti capitare di smarrire il portafogli, ma fortunatamente è possibile presentare la domanda in maniera semplice.

Il più immediato è rappresentato dal sito web dell'Agenzia delle Entrate: qui basta accedere alla pagina "Servizio di richiesta duplicato della Tessera Sanitaria o del tesserino del Codice Fiscale" e seguire le indicazioni proposte. Per ottenere l'accesso a tale pagina è necessario dotarsi di SPID, dal momento che l'Agenzia delle Entrate come tutti i servizi della PA da qualche mese richiede il Sistema per l'Identità Digitale. Nell'apposito campo è necessario indicare la motivazione della richiesta ed inserire il codice fiscale o i dati anagrafici.

Il duplicato si riceverà direttamente a casa entro otto giorni lavorativi dalla richiesta: la presa in carico infatti avviene entro 24 ore dalla presentazione del modulo.

Alternativamente, si può presentare la domanda direttamente presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate presenti sul territorio, o rivolgersi all'ASL competente. Per i residenti all'estero è possibile anche rivolgersi al Consolato.

Per attivare la Tessera Sanitaria come Carta Nazionale dei Servizi, vi rimandiamo alla nostra faq dedicata che spiega passo per passo come fare.