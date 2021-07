Come richiedere il duplicato della Tessera Sanitaria da casa? Come fare online

Dopo avervi spiegato come sapere se la Tessera Sanitaria è stata spedita, oggi torniamo a parlare del documento rilasciato dal Ministero dell'Economia e Finanze, soffermandoci sulla possibilità di richiedere un duplicato direttamente da casa.

Analogamente a quanto spiegato in altre circostanze, anche qui è necessario effettuare il login con le credenziali SPID o CIE sul sito del Sistema Tessera Sanitaria, cliccando sul pulsante "area riservata" in alto a destra.

A login effettuato, nell'hub che si aprirà sarà necessario spostarsi nuovamente nella pagina di "Stampa Tessera Sanitaria" e quindi da qui cliccare su "Richiedi Duplicato Tessera Sanitaria".

Il sistema visualizzerà i dati anagrafici (codice fiscale, nome, cognome, sesso, data di nascita, comune di nascita) ed un modulo in cui è possibile richiedere una nuova tessera sanitaria. Il Ministero dell'Economia evidenzia che tale funzione può essere utilizzata solo una volta nei dodici mesi. È necessario indicare un motivo per la richiesta di riemissione (richiesta duplicato per mancato recapito, furto o smarrimento, illeggibile o smagnetizzata e scadenza Tessera Sanitaria) e quindi inserire il codice di sicurezza mostrato nell'immagine.

Successivamente, per vedere lo stato della. nuova Tessera Sanitaria è comunque necessario spostarsi nella pagina di stampa e quindi visualizzare nella colonna "Stato" a che punto è l'emissione o spedizione.