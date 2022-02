Come richiedere il duplicato della Tessera Sanitaria con microchip?

Dopo aver spiegato cosa serve per ottenere la Tessera Sanitaria, oggi affrontiamo un altro tema collegato al tesserino che certifica la copertura sanitaria in Europa. Non tutti sapranno, infatti, che la procedura per richiedere una Tessera Sanitaria con microchip (TS-CNS) è diversa.

A differenza della procedura che permette di richiedere la Tessera Sanitaria, quella per la Tessera Sanitaria con microchip, ovvero la Carta Nazionale Servizi, prevede l'accesso all'area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Il login si può effettuare solo tramite le credenziali SPID, la Carta d'Identità Elettronica e la Carta Nazionale Servizi, in quanto le credenziali classiche sono state pensionate.

In questo caso, spiega l'Agenzia delle Entrate, è necessario anche indicare la motivazione della richiesta: gli utenti potranno scegliere tra "furto o smarrimento" o "sostituzione tecnica". Se si sceglie quest'ultima opzione, è necessario indicare il codice della tessera da sostituire.

Una volta completata la procedura, verrà mostrato un riepilogo di conferma per la richiesta del duplicato e bisognerà cliccare sul pulsante "Conferma" qualora i dati dovessero essere giusti o "annulla" per correggerli. In quest'ultimo caso sarà richiesto nuovamente l'inserimento dei dettagli.

L'arrivo a casa è previsto nel giro di pochi giorni, in maniera totalmente gratuita: non è infatti previsto alcun pagamento, a differenza di quanto avviene con la CIE.