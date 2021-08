Come richiedere il duplicato della Tessera Sanitaria telefonicamente?

Nella giornata di ieri abbiamo spiegato se la Tessera Sanitaria si può utilizzare da scaduta. Oggi sempre soffermandoci sul documento, spostiamo la nostra attenzione su un altro aspetto: la richiesta del duplicato.

Dopo avervi spiegato come richiedere il duplicato della Tessera Sanitaria da casa, oggi vi spieghiamo come fare per richiedere la tessera telefonicamente.

Il sistema messo su dal Ministero dell'Economia e Finanze, infatti, prevede anche un modo per coloro che sono meno esperti con le nuove tecnologie o che non sono in grado di rivolgersi ad uno degli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate ed ASL.

E' infatti possibile richiedere la Tessera Sanitaria al telefono. Ciò che bisogna fare è telefonare al numero 848 800 444 o 800 030 070 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20. Il sistema vi guiderà nella richiesta: è necessario fornire il proprio Codice Fiscale o i dati anagrafici.

Ricordiamo che in caso di smarrimento della Tessera Sanitaria, contrariamente a quanto avviene con la Patente di Guida, il Passaporto o la Carta d'Identità Elettronica, non è necessario presentare alcuna denuncia alle autorità competenti come Carabinieri o Polizia di Stato.

La consegna a casa solitamente avviene nel giro di pochi giorni tramite il corriere o Poste Italiane. Ricordiamo che è anche possibile visualizzare la propria Tessera Sanitaria online.