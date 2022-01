Come richiedere duplicato della Tessera Sanitaria telefonicamente?

Nella giornata di ieri abbiamo spiegato quanto costa rifare tutti i documenti smarriti, tra cui la Tessera Sanitaria. Ebbene, con l'inizio del nuovo anno sono tanti gli utenti che hanno scoperto di avere il tesserino scaduto, ma come fare per richiederlo?

Come abbiamo avuto modo di spiegare nel nostro approfondimento dedicato al duplicato della Tessera Sanitaria, nella maggior parte dei casi l'Agenzia delle Entrate provvederà ad inviare direttamente a casa, al momento della scadenza, la nuova Tessera Sanitaria aggiornata.

In alternativa, è possibile richiedere il duplicato della Tessera Sanitaria direttamente da casa, seguendo le istruzioni ad hoc presenti sul sito web del Sistema Tessera Sanitaria, a cui si può accedere con le proprie credenziali SPID.

E' disponibile, per coloro che ne necessitano, anche un numero verde di assistenza, raggiungibile all'800 030 070, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20. Come spiegato direttamente sul sito web ufficiale della Tessera Sanitaria, si tratta di un primo livello che include un servizio di accoglienza a cui spiegare le proprie problematiche. L'operatore provvederà a trasferire gli utenti ad un secondo livello che è in grado di risolvere i problemi più complessi. Non è chiaro se sia ancora attivo il servizio di richiesta della Tessera Sanitaria telefonicamente, ma in caso non siate provvisti di SPID e non avete modo di accedere al servizio dedicato, potete provare a chiamare.