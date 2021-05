Come richiedere eSIM Vodafone? Costi ed offerta della scheda virtuale

Da qualche mese Vodafone ha lanciato le eSIM, le schede virtuali che possono essere aggiunte anche negli iPhone per gestire in contemporanea due numeri. Ma come funziona e come si possono richiedere? Vediamolo insieme.

Come leggiamo sulla pagina ufficiale delle eSIM di Vodafone, le schede possono essere acquistate direttamente in un negozio fisico Vodafone sparso sul territorio italiano o online, contestualmente all'acquisto di un nuovo telefono o della sottoscrizione di una nuova offerta mobile.

Una volta completato l'acquisto, verrà fornito un codice QR con codice PIN e PUK: il QR Code deve essere scannerizzato direttamente dal cellulare (Android ed iOS) per procedere all'installazione del profilo dedicato. Il costo delle eSIM Vodafone è pari ad 1 Euro, ad eccezione di coloro che si rivolgono all'assistenza tecnica o che posseggono una SIM Vodafone attiva da oltre 24 mesi: per questi ultimi il costo è pari a zero.

Ovviamente, è anche possibile effettuare la portabilità del proprio numero. A riguardo Vodafone specifica che "puoi sia fare il cambio di portabilità da altro operatore che richiedere un nuovo numero di telefono con la nuova eSIM, acquistando online sul nostro sito oppure recandoti in un negozio Vodafone. In negozio puoi anche semplicemente richiedere la sostituzione della tua SIM fisica con una eSIM".