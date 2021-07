Come richiedere film o serie tv a Netflix? C'è un modo ufficiale per farlo

Non tutti sanno che Netflix include un sistema che permette agli utenti abbonati di inviare richieste su film e serie tv da aggiungere al catalogo. Il tool si chiama esplicitamente "richiedi film o serie tv", ma vediamo come funziona.

Se volete suggerire a Netflix qualche contenuto da aggiungere al catalogo, vi basterà semplicemente collegarvi a questo indirizzo e quindi utilizzare uno o tutti e tre i campi per inviare le vostre proposte.

Occorre precisare che non si tratta di un sistema di richiesta vero e proprio, ma di un hub che permette alla piattaforma di raccogliere i feedback degli utenti sui contenuti desiderati. Ciò vuol dire che l'invio di un suggerimento non si tradurrà, ovviamente, nell'aggiunta immediata ed automatica del vostro film o serie tv desiderato.

Netflix, infatti, a coloro che hanno già inviato richieste afferma che non è necessario mandarli di nuovo in quanto una volta cliccato su "invia suggerimento" il feedback viene automaticamente inviato. "Non possiamo rispondere alle singole richieste" afferma Netflix, il che è ovvio vista la mole di abbonati che quotidianamente si affidano all'assistenza clienti.

I gestori inoltre invitano gli utenti a restare collegati sugli account social di Netflix per tutte le informazioni sui titoli in arrivo nel corso dei mesi.