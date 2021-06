Come richiedere il Green Pass Covid tramite Immuni?

Il Green Pass Covid è ormai realtà e dal 1 luglio 2021 sarà attivo per tuti coloro che lo desiderano. Tra i numerevoli sistemi che permetteranno di ottenerlo, c'è anche l'applicazione Immuni che si è già aggiornata con una nuova sezione “EU digital COVID certificate” visibile direttamente nella pagina principale.

Per ottenere il Green Pass tramite Immuni è necessario seguire pochi passaggi, ma vediamo quali documenti sono richiesti:

Ultime otto cifre del numero di Tessera Sanitaria (qui spieghiamo come recuperare il numero di identificazione della Tessera Sanitaria) e la relativa data di scadenza;

Uno dei codici ricevuti dall'autorità sanitaria.

Riguardo i codici, le tipologie sono quattro:

CUN : è presente sul referto del tampone molecolare;

: è presente sul referto del tampone molecolare; NRFE : si riferisce al tampone antigenico rapido;

: si riferisce al tampone antigenico rapido; NUCG : è presente sul certificato di guarigione;

: è presente sul certificato di guarigione; AUTHCODE: viene inviato via mail o SMS ai recapiti presentati al momento della vaccinazione o alle autorità sanitarie in caso di tampone o certificato.

Una volta inseriti tali dati, l'applicazione mostrerà un QR Code che potrà anche essere salvato sullo smartphone per mostrarlo in modalità offline. Il Governo sottolinea che "la Certificazione rimarrà soltanto sul cellulare dell’utente e non verrà veicolata in nessun altro luogo. Il flusso è quindi unidirezionale: dal database centrale che gestirà le Certificazioni, verso il cellulare dell’utente".