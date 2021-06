Come richiedere il Green Pass Covid dell'Unione Europea?

Nella giornata di ieri il Parlamento Europeo ha approvato il Green Pass Covid che sarà attivo a partire dal 1 Luglio 2021 e agevolerà la libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea in tempi di pandemia. Ma come si ottiene?

È bene precisare che il Certificato COVID digitale viene dato alle seguenti categorie di persone:

Coloro che hanno completato il ciclo vaccinale (due dosi di Pfizer, Moderna ed Astrazeneca ed una di Johnson&Johnson);

Coloro che hanno ottenuto un tampone negativo;

Coloro che sono guariti dalla patologia.

Il certificato sarà in formato digitale e cartaceo e sarà caratterizzato da un codice QR che permetterà alle autorità di verificare la validità di vaccini, tamponi e certificati di guarigione e punterà tutto sulla privacy visto che conterrà solo le informazioni anagrafiche di base).

Importante sottolineare anche come il Green Pass Covid sia completamente gratuito, ed il rilascio sarà tutto a carico delle autorità sanitarie nazionali. Nella documentazione ufficiale, l'Unione Europea osserva che potrebbe essere rilasciato insieme al referto dei test, ma anche attraverso il web tramite i portali nazionali dopo la vaccinazione.

Non è chiaro in che direzione si stia muovendo l'Italia, ma per coloro che sono vaccinati l'entrata in vigore è prevista solo 14 giorni dopo la dosa che immunizza. Gli utenti potranno salvarlo anche sui propri smartphone o richiedere una versione cartacea. Entrambe comunque saranno caratterizzate da un QR Code.