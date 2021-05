Come richiedere il green pass? Ecco ciò che sappiamo sul passaporto vaccinale

E' notizia di qualche giorno fa che il Governo ha approvato il green pass italiano, ovvero il "lasciapassare" per effettuare in totale libertà varie attività, tra cui i viaggi in Italia ed Europa. Ma come si richiede e quali sono i requisiti?

A giudicare da quanto emerso al momento, il passaporto vaccinale del Governo Italiano (che sarà diverso da quello dell'Unione Europea) sarà rilasciato sotto forma di notifica e sarà composto da un QR Code che attesterà di aver completato il ciclo vaccinale, la guarigione dal Covid-19 o un tampone negativo 48 ore prima della partenza.

A giudicare da quanto emerso, la richiesta sarà totalmente gratuita e dovrà essere effettuata utilizzando le credenziali SPID, la Carta d'Identità Elettronica o la Tessera Sanitaria direttamente attraverso l'app Immuni o Io, ma le indiscrezioni delle ultime ore parlano di una Sogei al lavoro su un nuovo sito web battezzato "Digital Green Certificate" che dovrebbe diventare operativo prossimamente con tutte le informazioni del caso. Il sistema dovrebbe essere composto da una verifica attraverso un codice ricevuto via mail o SMS al numero di cellulare indicato al momento della richiesta.

Il codice QR invece dovrà essere presentato, sempre tramite l'app Io o Immuni o stampandolo, alle autorità competenti al momento della richiesta.

L'entrata in vigore è al momento prevista per il 1 Luglio, ma non si esclude un anticipo al 15 Giugno.