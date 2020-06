Come richiedere ed ottenere il bonus mobilità 2020 per bici e monopattini

Dopo aver parlato delle cinque biciclette elettriche disponibili su Amazon, in questa notizia ci soffermiamo su un altro aspetto: com'è possibile richiedere ed ottenere il bonus mobilità 2020 che consente di risparmiare il 60% sull'acquisto di una bici o un monopattino.

Come abbiamo a più riprese raccontato su queste pagine, il bonus prevede il pagamento solo del 40% da parte dell'utente al negoziante, mentre la parte restante sarà rimborsata direttamente dal Governo. Il bonus non può essere superiore a 500 Euro, inoltre.

Su cosa si può ricevere il bonus mobilità 2020

Il bonus del Governo è compatibile con:

Biciclette

Biciclette con pedalata assistita;

Monopattini elettrici;

Hoverboard

Dispositivi Segway.

In generale, il decreto attuativo include tutti i veicoli per la mobilità a propulsione elettrica per uso individuale.

A chi spetta il bonus bici 2020?

Il bonus è rivolto solo ai residenti delle città capoluogo di regione e di provincia, ma anche delle Città Metropolitane (Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino, Venezia) e dei comuni con oltre 50mila abitanti.

Ovviamente, ne possono fare richiesta solo coloro che hanno più di 18 anni. Ogni utente ne può beneficiare una sola volta.

Cosa fare al momento dell'acquisto?

La richiesta potrà essere effettuata direttamente sul nuovo sito web del Ministero dell'Ambiente. Nelle FAQ leggiamo che entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo sarà predisposta un'apposita applicazione a cui si potrà accedere tramite SPID.

Nella fase 1 (dal 4 Maggio 2020 fino a quando non sarà pubblicata l'apposita app) sarà necessario conservare la fattura dell'acquisto da presentare poi al momento della richiesta.

Nella fase 2 (ovvero da quando l'app sarà disponibile) invece lo sconto sarà diretto al momento dell'acquisto. Gli interessati non dovranno fare altro che indicare il mezzo o servizio che intendono acquistare e generare il buono da presentare ai fornitori autorizzati.