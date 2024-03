Come richiedere il Passaporto negli sportelli di Poste Italiane? Con il Progetto Polis

Nella giornata di ieri, su queste pagine abbiamo parlato del Progetto Polis di Poste Italiane, che vuole fornire un ausilio al problema relativo ai ritardi con le richieste dei Passaporti. Nell’ultimo anno infatti i tempi di rilascio sono aumentati a dismisura a causa degli elevati tempi d’attesa con gli appuntamenti.

Con il Progetto Polis, che è stato lanciato a gennaio dello scorso anno, gli sportelli di Poste Italiane consentiranno agli utenti di presentare richiesta di rilascio del Passaporto.

Complessivamente, il Progetto vuole offrire uno Sportello Unico per semplificare l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione in 7mila comuni con meno di 15mila abitanti. L’amministratore delegato di Poste, Del Fante, ha affermato che in queste aree saranno installate 1500 totem, ovvero “degli schermi che fungeranno da uffici del turismo per queste piccole comunità. Ciascun totem sarà programmato con le informazioni relative a ciascun piccolo paese. Il device sarà quindi in grado di rielaborare le informazioni raccolte online grazie all’intelligenza artificiale e di rispondere, in tutte le lingue, a domande specifiche poste dai turisti attraverso un avatar”.

Ovviamente, trattandosi di un progetto molto importante e vasto, è prevista una fase di sperimentazione che partirà con San Pietro di Casale e Toscanella in provincia di Bologna, dopo di che sarà esteso ad altri comuni.

La procedura sarà molto semplice: gli utenti recandosi allo sportello avranno la possibilità di aprire la pratica di richiesta, che in Questura ha tempi di attesa molto ampi. Ciò avverrà tramite la presentazione della documentazione necessaria ed il pagamento del bollettino da 42,50 Euro e della marca da bollo da 73,50 Euro. In caso di furto o smarrimento bisognerà presentare le relative denunce presentate presso le autorità competenti. Poste Italiane darà la possibilità di ricevere il Passaporto direttamente presso la propria abitazione, ma chiaramente i tempi di rilascio sono tecnici e non cambieranno rispetto alla richiesta tradizionale presentata presso le Questure.