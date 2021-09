Come richiedere il rimborso a DAZN? Ecco la procedura

Nella serata di ieri DAZN ha promesso indennizzi per gli utenti impattati dai disservizi che si sono verificati con i posticipi delle 18:30 tra Sampdoria e Napoli e Torino-Lazio. Mentre siamo in attesa di scoprire ulteriori dettagli, però, siamo venuti a conoscenza dell'esistenza di una procedura per richiedere i rimborsi.

Precisiamo che DAZN ha specificato che contatterà i clienti impattati dal blackout di ieri (qui abbiamo spiegato chi riceverà gli indennizzi DAZN per Samp-Napoli e Torino-Lazio), ed a stretto giro di orologio dovrebbero arrivare le prime mail con le relative istruzioni.

Tuttavia, DAZN prevede già una procedura per richiedere il rimborso, ma è compatibile solo per coloro che effettuano i pagamenti in maniera diretta e che non si affidano a carte prepagate ed ai pagamenti in-app di App Store di iOS ed Android.

Per accedere all'area di rimborso è necessario, direttamente dal proprio account, aprire un ticket nell'assistenza clienti e selezionare le seguenti opzioni dal menù:

Si ho un account DAZN

Account e pagamenti

Domande sui pagamenti

Richiedi un rimborso

Nella richiesta, specifica DAZN nella documentazione ufficiale, è necessario includere tutti i dettagli per fare in modo che il customer care possa evadere la richiesta, vale a dire: email utilizzata per il login su DAZN, nome e cognome usati per registrarsi a DAZN, data di registrazione. E' anche possibile indicare, ma non è obbligatorio, le prime 6 e le ultime 4 cifre della carta di credito usate per il pagamento, con relativa data di scadenza e data di pagamento della fattura o la mail PayPal.



Negli ultimi giorni, DAZN ha annunciato il potenziamento della rete per fare fronte ai problemi che, purtroppo, si sono verificati di nuovo ieri sera.