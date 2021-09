Come richiedere il rimborso di Infinity+ per i problemi della Champions League?

Non c'è solo il fronte DAZN tra i protagonisti degli ultimi tempi legati al mondo del calcio. La scorsa settimana, infatti, anche Infinity+ di Mediaset ha avuto problemi durante il debutto della Champions League, ed il Biscione ha subito annunciato di aver esteso per 15 giorni gli abbonamenti, sotto forma di risarcimento per quanto successo.

La piattaforma OTT della TV di Cologno Monzese, tramite mail ha annunciato le modalità per richiedere il rimborso a seguito dei disagi.

Coloro che hanno attivo l'abbonamento con rinnovo mensile, infatti, non dovranno fare nulla. Nella mail si legge che "al termine dell’attuale periodo di sottoscrizione, attiveremo sul tuo account un prodotto che ti garantirà la fruizione di 15 giorni di Infinity+ a costo 0. Potrai verificarlo direttamente nella tua AREA UTENTE nella sezione I TUOI PIANI, al termine della sottoscrizione già attiva. Scaduti i 15 giorni, ti verrà automaticamente ripristinato il piano attuale".

Per coloro che invece hanno effettuato l'abbonamento o rinnovo tramite i codici prepagati, invece, è stato inviato direttamente via mail un voucher da riscattare: "attivalo quando vuoi sul tuo account attuale o su un eventuale nuovo account direttamente nell’AREA UTENTE inserendo il codice nel campo «Hai un pass o un codice promo». Qualora decidessi di utilizzarlo sul tuo account attuale potrai farlo nel momento in cui non sarà più attiva la tua sottoscrizione".

Infine, se si è scelto l'addebito su conto corrente, il rinnovo della prossima mensilità sarà ridotto del 50%.