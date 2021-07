Come richiedere il rimborso a WindTre per la fatturazione a 28 giorni?

È notizia di qualche giorno fa che WindTre è stata condannata a rimborsare gli utenti di rete fissa per la fatturazione a 28 giorni addebitata tra Giugno 2016 ed Aprile 2018. Ma come si fa per richiedere il rimborso?

Per richiedere il rimborso a WindTre è necessario compilare l'apposito modulo presente nell'area clienti sul sito o sull'app, utilizzando le credenziali utilizzate in fase di registrazione. Alternativamente, si può anche richiedere assistenza ad un operatore chiamando il 159, inviando una PEC a servizioclienti159@pec.windtre.it o una raccomandata a "Wind Tre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 – 20152 Milano (MI)"

Dal momento della ricezione della richiesta all'arrivo del rimborso possono passare massimo 30 giorni, mentre per quanto riguarda la tipologia si può scegliere tra lo storno in fattura o la sottoscrizione di una delle promozioni proposte.

Nell'area clienti WindTre ha inserito un avviso in cui si legge che "potrai scegliere tra numerose proposte di Partner selezionati, molte delle quali di valore superiore a quanto previsto dalla suddetta delibera, nonché soluzioni proposte WINDTRE quali ad esempio GIGA gratuiti o sconti per l’acquisto di telefoni. Il catalogo sarà in continuo aggiornamento con eventuali variazioni delle soluzioni offerte, alcune soggette a disponibilità limitata. Ti ricordiamo che, laddove tu lo preferissi, potrai scegliere di richiedere, in alternativa, il ristoro tramite storno in fattura. Ti ricordiamo che la tua scelta sulle modalità di restituzione dei giorni erosi non implica acquiescenza di Wind Tre alla delibera AGCOM n.269/18/CONS ed alle precedenti sul medesimo tema. Una volta effettuata, questa scelta non potrà essere modificata. Con la scelta alternativa al ristoro tramite storno in fattura, tu accetti di rinunciare espressamente e inequivocabilmente alla restituzione dei giorni erosi nel periodo decorrente dal 23 giugno 2017 fino al ritorno alla fatturazione su base mensile e non avrai più nulla a che pretendere da Wind Tre".