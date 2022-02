Come richiedere la Smart Card Satellitare Rai gratis? Attiva la pagina

La scorsa settimana è stata annunciata la smart card satellitare Rai, che viene data gratuitamente agli utenti con l'obiettivo di agevolare il passaggio al digitale terrestre DVB-T2 nelle aree in cui c'è scarsa copertura. Ma come si richiede?

E' attiva da qualche giorno la pagina, accessibile direttamente sul portale Rai, in cui è possibile presentare la richiesta di ricevere la Smart Card.

E' necessario inserire i dati personali, la località in cui si intende utilizzarla, scegliere se si vuole effettuare il ritiro o la consegna a casa e quindi dare il via libera.

La Rai sottolinea che possono ricevere la Smart Card solo coloro che sono provvisti di un impianto satellitare e che vivono in zone interessate dal processo di refarming nell'ambito dello switch off al DVB-T2, in cui sono segnalati problemi con la ricezione della TV di Stato. Dopo aver presentato la richiesta, il Ministero dello Sviluppo Economico provvederà ad effettuare le verifiche del caso sull'effettiva difficoltà a ricevere il segnale televisivo e, nel caso in cui tali problematiche dovessero essere confermate, si procederà con la spedizione.

Il MISE, a tal proposito, raccomanda di verificare che la propria regione sia attualmente interessata dal nuovo piano delle frequenze, direttamente tramite la pagina ad hoc, prima di procedere con la richiesta.