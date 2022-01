Come richiedere lo SPID senza carta d'identità elettronica? Si può fare

Le novità portano sempre un po' di confusione, che può essere fugata semplicemente analizzando un po' la situazione. Questo vale anche per la sempre maggiore diffusione dello SPID (Sistema Pubblico di identità Digitale): le credenziali di questo tipo servono ormai ad accedere a diversi servizi importanti e non manca qualche dubbio in merito.

Ad esempio, non sono in pochi coloro che non hanno ben capito se è possibile fare lo SPID senza carta d'identità elettronica (CIE). La risposta è affermativa: la classica carta d'identità rappresenta infatti un documento valido per procedere nella procedura di identificazione relativa allo SPID: non bisogna per forza possedere una CIE per ottenere le "tanto agognate" credenziali. Basta presentare un documento di riconoscimento in corso di validità.

Tuttavia, in alcuni casi la carta d'identità elettronica può "facilitare" la procedura o rappresentare un metodo di riconoscimento utile all'ottenimento dello SPID, ma l'identificazione si può potenzialmente portare a termine anche con altri documenti di riconoscimento validi (ricordiamo in ogni caso che su queste pagine potete trovare una guida su come richiedere la carta d'identità elettronica, nel caso siate interessati a svolgere anche quel passaggio, che potrebbe probabilmente tornarvi utile per il futuro).

Ve la facciamo breve: un metodo che può tranquillamente consentirvi di effettuare il riconoscimento per lo SPID tramite la classica carta d'identità (non elettronica), che ovviamente deve comunque risultare in corso di validità, è quello di seguire quanto abbiamo esplicitato nell'approfondimento relativo alla procedura per fare lo SPID in Posta: basta effettuare alcuni rapidi passaggi online e poi recarsi in ufficio postale, scansionando o facendo scansionare da chi di dovere i vari documenti.

Insomma, se avete ancora oggi una classica carta d'identità (non CIE) in corso di validità, al momento in cui scriviamo risulta di fatto possibile ottenere lo stesso lo SPID mediante alcune procedure come quella descritta. Per maggiori dettagli, potete fare riferimento al portale ufficiale dell'AgID (Agenzia per l'Italia digitale), in cui viene fatta distinzione, anche per alcune procedure online, tra "carta d'identità" e "carta d'identità elettronica".