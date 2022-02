Come richiedere SPID per genitore anziano? Tutto ciò che c'è a da sapere sulla delega

Con il DL Semplificazioni approvato qualche mese fa, è arrivato il nuovo SPID con delega che permette di ottenere l'Identità Digitale per un genitore anziano o una persona che non è in grado di effettuare l'attivazione.

Questa estensione è risultata doverosa in quanto come ampiamente noto dal 1 Ottobre 2021 l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione è garantito solo con SPID, CIE e CNS.

Per effettuare la richiesta di registrazione delega allo SPID, è necessario compilare il modulo di richiesta scaricabile attraverso questo indirizzo e consegnarlo, insieme alla copia del documento di riconoscimento del delegante, presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'INPS.

Ogni utente può ricevere al massimo tre deleghe, che sono attive a tempo indeterminato salvo una revoca da parte del delegante, che può effettuarla in qualsiasi momento.

Una volta ottenuta la delega, il delegato può effettuare l'accesso ai siti dell'INPS a nome del delegante utilizzando con le proprie credenziali e quindi scegliendo se desidera operare a suo nome o per conto del delegante.

Per tutti i dettagli su come ottenere lo SPID online, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato che include tutti i dettagli su come fare per aprire un'Identità Digitale in maniera semplice ed immediata e nel giro di pochi minuti. Ormai è imprescindibile possedere uno SPID.