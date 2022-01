Come richiedere la Tessera Sanitaria per i figli? Ecco i vari sistemi

Già in passato su queste pagine abbiamo spiegato come richiedere il duplicato della Tessera Sanitaria. Oggi andiamo ad affrontare un altro tema relativo al documento che certifica la copertura sanitaria sul territorio italiano: la richiesta per i minorenni.

Contrariamente a quanto avviene per la versione per i maggiorenni, la Tessera Sanitaria per coloro che hanno meno di 18 anni non può essere fatta in autonomia.

E' infatti necessario che il minorenne si rivolga, in compagnia del genitore, all'ASL o all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.

La richiesta può essere effettuata anche online, dal genitore, tramite il sito web dell'Agenzia delle Entrate, ma chiaramente alla voce reddito bisogna inserire "0" (senza virgolette).

Come avviene per il rilascio ai maggiorenni, la Tessera Sanitaria per bambini e minorenni non ha alcun costo e viene rilasciata in maniera completamente gratuita. L'arrivo a casa avviene attraverso la posta ordinaria e non tramite raccomandata da firmare.

Ne approfittiamo anche per riallacciarvi alla nostra guida che spiega come scaricare la Tessera Sanitaria online attraverso pochi click. La procedura è ormai nota a tutti ed avviene attraverso l'utilizzo delle credenziali SPID, direttamente attraverso il sito web della Tessera Sanitaria. Il download è invece sotto forma di file PDF che si può stampare o conservare su smartphone.