Come richiedere la Tessera Sanitaria con SPID da casa?

Come abbiamo avuto modo di spiegare su queste pagine, è possibile scaricare la Tessera Sanitaria da casa, utilizzando le credenziali SPID e seguendo la procedura ad hoc che consente di effettuare il download del file PDF da memorizzare poi anche su smartphone. Ma l'Identità Digitale può essere utilizzata anche per richiederne una nuova.

Ancora una volta, per richiedere un duplicato della nuova Tessera Sanitaria da casa, è necessario registrarsi al sito web del Sistema Tessera Sanitaria e quindi, tramite il pulsante dedicato in alto a destra, cliccare su "Area riservata" e "Cittadini".

A questo punto, nella nuova pagina che vi troverete di fronte dovrete cliccare su "Entra con SPID" e selezionare dal menù a tendina il vostro Identity Provider.

Effettuato il login, vi ritroverete nell'area riservata al cittadino, divisa in tre macro aree: Opposizione Spese Sanitarie, Consultazione Spese Sanitarie e Stampa Tessera Sanitaria.

Per effettuare una richiesta di duplicato è necessario cliccare su "Stampa tessera sanitaria". La pagina vi reindirizzerà all'hub in cui saranno mostrate le tessere sanitarie in corso di validità e lo stato, oltre che la scadenza. Per richiederne una nuova, in alto a destra dovrete cliccare su "Richiedi Duplicato Tessera Sanitaria" e quindi seguire la procedura mostrata sullo schermo. Riceverete la Tessera Sanitaria in pochi giorni a casa.