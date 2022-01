Come riconoscere una connessione in fibra 100%? Come orientarsi

Negli ultimi tempi abbiamo rivolto molta attenzione alla fibra ottica, ed abbiamo anche spiegato come verificare le aree FTTH in corso di copertura. Quest'oggi cercheremo di fare chiarezza su come riconoscere una connessione in fibra 100% tramite i bollini.

Già da qualche anno, infatti, l'AGCOM ha predisposto dei bollini per riconoscere la fibra e che vengono apposti sul materiale promozionale (locandine, banner) e sui siti web dei vari operatori telefonici, L'obiettivo di questi bollini, ognuno con un colore diverso, è fare in modo che gli utenti interessati a sottoscrivere una promozione possano capire subito di che connessione si sta parlando.

Il bollino verde con la "F" grande e la scritta "Fibra" sotto, identifica la connettività FTTH (Fiber To The Home), ovvero quella connessione che arriva direttamente a casa e composta da sola fibra.

Il bollino giallo con "FR" e la scritta "Misto Fibra-Rame" invece permette di identificare l'FTTC, vale a dire la fibra misto rame. In un approfondimento pubblicato qualche mese fa, abbiamo spiegato che differenza c'è tra fibra e fibra misto rame e perchè è importante conoscerla.

Infine, il bollino rosso con la "R" e la scritta "Rame" rappresenta le connessioni in rame di vecchia generazione, anche conosciute come ADSL e che sono ancora diffuse in molte zone d'Italia.