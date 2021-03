Come riconoscere le mascherine FFP2 a norma? C'è il tool dell'Unione Europea

Il tema delle mascherine FFP2 non conformi alla normativa europea vigente è spinoso, e negli ultimi giorni sono stati tanti gli arresti e le perquisizioni effettuate dalla Guardia di Finanza. Ma come capire se una mascherina FFP2 è a norma? In nostro aiuto c'è uno strumento dell'Unione Europea.

Le mascherine FFP2 a norma devono rifarsi al regolamento UE 425/2016 e prima della messa in vendita da parte dei negozi devono sottostare ad una serie di controlli che hanno lo scopo di certificare che i dpi rispettino tutte le norme tecniche previste nella direttiva EN 149:2001 + A1:2009. Solo in di via libera, si può apporre il marchio CE.

Sulle mascherine FFP2 a fianco del marchio CE è presente un codice di quattro cifre o lettere che permette di identificare l'organismo che ha dato il via libera.

Sul sito dell'Unione Europea è presente un database Nando per l'Italia, ma anche uno strumento raggiungibile attraverso questo indirizzo: basta inserire nel campo "Keyword On Notified body number" il numero di quattro cifre presente a fianco del simbolo CE sulla mascherina per capire da chi è stata data la certificazione.

Attenzione: nella scheda dell'agenzia che ha dato il via libera deve essere presente il riferimento ai "personal protective equipment" ed all'"Equipment providing respiratory system protection".