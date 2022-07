Come riconoscere piante con iPhone? Non serve un'app

Sin dal lancio di iOS 15, gli utenti hanno dovuto fare i conti con una discreta mole di novità e feature esclusive. Non tutti sanno, però, che è possibile anche riconoscere le piante senza bisogno di scaricare altre app.

Infatti, con l'introduzione di questo nuovo major update, gli utenti hanno avuto accesso a una funzionalità chiamata Ricerca Visiva, raggiungibile direttamente dalle foto scattate. Una volta aperta la foto dalla galleria di sistema, infatti, basterà accedere alle informazioni dal tasto "i" nel menu in basso e si aprirà una nuova tendina e, qualora possibile, selezionare la ricerca visiva per accedere ai risultati identificati da Siri.

Certo, esistono già diverse opzioni per raggiungere questo scopo, tra cui l'ottimo Google Lens, ma avere feature del genere direttamente sul proprio dispositivo, perfettamente integrate nel sistema e che non richiedono di scaricare e aprire app di terze parti, è sicuramente una comodità in più.

Non mancano le imperfezioni e sbavature, ma tutto sommato la Ricerca Visiva di iOS 15 si comporta molto bene nel riconoscere piante, fiori e animali. Inoltre, con la ricerca Testo Attivo, è possibile far riconoscere a Siri il testo fotografato per poterlo copiare, cercare su internet o addirittura tradurre.

Ricordiamo che, dopo una partenza a singhiozzo, attualmente iOS 15 è installato sul 90% degli iPhone. Un risultato a dir poco incredibile.