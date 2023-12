Come riconoscere un prodotto falso? Un'app promette di farlo rapidamente

I prodotti falsi sono una piaga nel mondo dell'Hi-Tech, al punto che persino i grandi marketplace come Amazon e Vinted hanno preso dei provvedimenti per riconoscerli ed evitarne la commercializzazione. E se vi dicessimo che esiste un'app per distinguere prodotti originali e falsi direttamente dallo smartphone?

L'app si chiama FeaturePrint, ed è stata sviluppata da Alitheon. Il software - premiato tra le 200 migliori invenzioni dell'anno secondo il TIME - utilizza l'IA e la fotocamera dello smartphone per scannerizzare i prodotti di cui si desidera verificare l'autenticità e verificare se vi sono contraffazioni o se si tratta di falsi o copie di altri oggetti dal valore più alto.

La componente più interessante di FeaturePrint è che l'app funziona con tantissimi tipi di prodotto, dalle componenti elettroniche fino ad indumenti, scarpe e borse, passando per metalli preziosi e persino carte collezionabili (e se consideriamo che le carte Pokémon false in circolazione sono tantissime, il software dovrebbe essere installato sul telefono di ogni collezionista). L'idea alla base dell'app è semplice: scattare una foto dettagliata all'oggetto e lasciare che l'IA lo analizzi, verificando se si tratta di un prodotto originale o di un falso.

Tramite FeaturePrint è possibile dare un identificativo unico ad ogni prodotto, in modo da renderlo chiaramente identificabile in ogni momento a partire dalla sua "impronta digitale di superficie", ovvero dai cambiamenti più minuti presenti sull'oggetto stesso, che lo differenziano da tutti gli altri prodotti dello stesso tipo, compresi quelli usciti dalla medesima catena produttiva. Lo scopo di Alitheon è quello di rimpiazzare codici a barre, codici QR e altre forme di identificazione univoca per i prodotti di lusso.

Al momento, sembra che FeaturePrint sia un vero e proprio successo, sia in termini di pubblico che per quanto riguarda la sua efficacia. Addirittura, l'Associazione del Mercato dei Lingotti di Londra ha iniziato ad utilizzarla per identificare e autenticare i lingotti d'oro che riceve e che commercia, verificando che essi non provengano da fonti illegali.