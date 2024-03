Come riconoscere una truffa telefonica? I segnali da capire per bloccarle

Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo parlato della truffa telefonica a nome Amazon, che sta traendo in inganno non pochi utenti. Negli ultimi tempi sono aumentate in maniera drastica le truffe, ed elencarle tutte è praticamente impossibile: ma quali sono i segnali che permettono di riconoscerle?

La maggior parte delle truffe avvengono via email o SMS e sono caratterizzate da elementi univoci che le accomunano.

Tutto parte con la promessa di un premio (un buono Amazon in regalo, un coupon Booking o simili), o in caso contrario da un allarme assurdo (i vostri soldi sono a rischio, il pacco è bloccato, ecc). L’intestazione è nella maggior parte dei casi vaga ed all’interno di tale mail o messaggio (che spesso è scritto in italiano non corretto, frutto dell’utilizzo di traduttori automatici) è presente un pulsante click to action immediato, che rimanda ad un sito web che apparentemente è uguale a quello legittimo ma che se si guarda la barra degli indirizzi si capisce essere un clone.

Nè la vostra banca, tanto meno aziende come Amazon o simili, chiederanno mai i vostri dati. In caso di dubbi, prima di procedere con l’inserimento di tali informazioni, consigliamo di rivolgervi direttamente alle società tramite i canali ufficiali.

JBL Tune 510BT Cuffie On-Ear Wireless, Bluetooth 5.0, Pieghevole è uno dei più venduti oggi su