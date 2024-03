Come riconoscere le truffe telefoniche fatte con l'IA? Ecco come difendersi

Solo nella giornata di ieri, su queste pagine siamo tornati a parlare della truffa telefonica dello squillo, che sta interessando non pochi utenti. A quanto pare però i truffatori, per trarre in inganno gli utenti, si stanno affidando anche all’intelligenza artificiale.

Nella fattispecie, utilizzando l’IA sarebbero in grado di clonare le voci per inviare dei messaggi vocali. Il messaggio tipo è l seguente: “Mamma, ho perso portafogli e cellulare, ora non posso chiamarti, riesco solo a mandarti questo vocale dal cellulare di un amico. Ho bisogno di soldi, poi ti spiego meglio, però ti prego, fammi subito un bonifico istantaneo, ho pochi minuti, ti giro l’Iban, appena posso ti dico cosa mi è successo”.

A rendere efficace la truffa è non solo la voce camuffata ed evidentemente clonata, ma anche l’aspetto emotivo su cui giocano: una mamma, sentendo la voce simile a quella del figlio, presa dalla preoccupazione segue le istruzioni e manda all’IBAN la somma richiesta, che arriva anche a superare i 1000 Euro. Inutile dire che in casi come questi, presentare denuncia è inutile in quanto i soldi non vengono in alcun modo recuperati.

Come difendersi quindi? Molto semplice: basta ignorare il messaggio vocale ed, in caso di dubbi, chiamare l’utente a cui è stata clonata la voce (il figlio, il marito, la figlia, la moglie) per accertarsi che ciò che viene detto sia vero.

