Come fare per ridurre l'abbonamento di Sky? Ecco come aggiungere e rimuovere pacchetti

Continuiamo a parlare di Sky e nello specifico della composizione dei propri abbonamenti. Con l'annuncio dei nuovi pacchetti Sport e Calcio, in molti potrebbero avvertire l'esigenza di modificare la composizione dei propri abbonamenti, ma come si fa?

Come aggiungere i pacchetti da Sky

Se intendete aggiungere nuovi pacchetti o servizi all'abbonamento Sky, basta semplicemente aprire l'app MySky per iOS o Android o collegarvi alla sezione Fai Da Te del sito web. Qui troverete una sezione dedicata al vostro abbonamento in cui sarà possibile aggiungere servizi o pacchetti.

Non tutti però sanno che anche dal decoder Sky Q è possibile modificare la composizione dell'abbonamento, selezionando la voce My Sky e quindi in "Offerte Per Te".

Sky sottolinea che a seguito dell'aggiunta i nuovi contenuti saranno disponibili nell'arco di pochi minuti.

Come rimuovere i pacchetti da Sky

Se vi siete abbonati a Sky prima del 4 Febbraio 2021, potete presentare la richiesta indicando il pacchetto o servizio e la data dalla quale rendere effettiva la modifica, quindi o all'inizio del mese successivo o alla fine del mese successivo.

Se invece vi siete abbonati a partire dal 4 Febbraio 2021, la rimozione del pacchetto diventerà effettiva solo entro 30 giorni dalla richiesta. Sky comunque provvederà ad informarvi non appena la procedura sarà completata.

Anche in questo caso, basta semplicemente collegarsi con lo Sky ID al la pagina di assistenza abbonamento.