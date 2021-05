Come ridurre il consumo della CPU su Windows 10? Ecco come gestire le risorse

Avete seguito i passaggi principali per velocizzare il pc ma il processore continua a essere inspiegabilmente troppo utilizzato? Scopriamo come capirlo e soprattutto, come risolvere il problema.

Il nostro computer con Windows 10 integra uno strumento indispensabile e totalmente gratuito, Task Manager. Questo tool non solo è in grado di fornirci gran parte delle informazioni sull'hardware ma anche numerosi dettagli sui processi in esecuzione e sui programmi che posseggono i diritti per l'avvio automatico.

Se recentemente avete notato particolari rallentamenti nell'utilizzo del PC, il modo migliore per analizzare la situazione è sicuramente quello di accedere a questo eccezionale strumento, raggiungibile con un click col tasto destro del mouse in un qualsiasi punto della barra degli strumenti di Windows e selezionando la voce Gestione Attività. Task Manager può essere richiamato inoltre anche tramite la pressione della combinazione di tasti Ctrl + Alt + Canc.

Una volta aperto Gestione Attività, ci troveremo davanti a una piccola finestra con i programmi attualmente in esecuzione. Per ottenere maggiori informazioni, basterà cliccare sulla voce Più dettagli per espandere la visuale. La tab Processi è un potente centro di controllo che permette di avere la piena gestione sui processi in esecuzione nel sistema. Con un click sulla voce CPU, i processi attivi verranno riordinati sulla base del loro impatto sulle risorse del sistema e, in particolare, sull'utilizzo della CPU. Individuato il processo, dovremo capire di cosa si tratta. Se si tratta di un file sconosciuto, sarà opportuno procedere a una scansione dell'antivirus. Se invece siamo di fronte a un programma installato da noi ma che non abbiamo mai avviato, potremo gestirlo dalla tab Avvio.

Molti programmi infatti, una volta installati, inseriscono i loro processi fra quelli per cui è pianificato l'avvio automatico, dunque verranno lanciati automaticamente all'avvio di Windows. Una volta aperta questa sezione basterà disabilitare quei programmi che desideriamo aprire manualmente.

Per aumentare le prestazioni del PC consigliamo di dare un'occhiata ai nostri suggerimenti.