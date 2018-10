Come ridurre il peso del backup di Whatsapp su iOS ed iCloud

Con la presentazione dei nuovi iPhone XS sono sempre più gli utenti alle prese con le operazioni di backup in vista del trasferimento dei dati sui nuovi cellulari. E tra le applicazioni più interessate da questo processo c'è Whatsapp, i cui backup spesso possono occupare molto spazio.

Spesso però si tratta anche di un'opportunità per alleggerire il tutto e cancellare quei file o conversazioni di cui non abbiamo bisogno.

Negli ultimi tempi però Whatsapp ha messo a disposizione degli utenti iOS una vasta gamma di opzioni e strumenti che permettono di ridurre il peso delle singole conversazioni eliminando solo determinati elementi come le immagini o i video. E' il caso dei gruppi, che sono i più usati tra amici, colleghi di lavoro ed anche per altri scopi.

Come vedere quanto occupano le singole conversazioni

La prima cosa da fare è capire il peso di ogni conversazioni. Tale procedura ci consente di capire quali occupano di più e quali meno, il che va ad impattare in maniera importante non tanto sul backup di iTunes, ma quanto su quello di iCloud. Per farlo è necessario eseguire pochi passi:

Cliccare sull'icona "impostazioni" in basso a destra;

Spostarsi in "utilizzo dati ed archivio";

Selezionare "utilizzo archivio".

In questo modo Whatsapp andrà a calcolare il peso specifico di ogni conversazione presente nel nostro telefono.

Come ridurre il peso

Ma come fare ad alleggerire il peso di una singola chat senza eliminarla completamente? Il procedimento da fare è sempre lo stesso di cui vi abbiamo parlato qualche riga sopra, ma con l'aggiunta di qualche passaggio:

Una volta arrivati nella schermata con l'elenco di tutte le chat con relativo peso a destra, selezionare quella che si desidera alleggerire;

Dalla nuova schermata cliccare su "gestisci";

Spuntare gli elementi da eliminare (a fianco è presente il peso per ogni categoria);

Cliccare su cancella.

In questo modo è possibile ridurre drasticamente il peso di ogni chat, senza eliminarla completamente.