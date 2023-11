Come ridurre la forza di una spanciata? Alcuni scienziati stanno cercando di scoprirlo

Chi ha provato a tuffarsi in mare o in piscina di pancia sa bene quanto possa essere forte la resistenza della superficie dell’acqua. Sapere come vincere queste forze è non è importante solo per chi vuole fare delle spanciate da record, ma anche per l'ingegneria navale e per futuri atterraggi mobili su pianeti acquatici.

Numerosi fisici e ingegneri hanno studiato come ridurre l’impatto che un corpo subisce quando entra in acqua. Tuttavia, la maggioranza delle ricerche condotte fino a oggi si sono concentrate su corpi rigidi, che non cambiano la loro forma quando entrano a contatto con il liquido. Ma come cambiano le cose quando l’oggetto può deformarsi?

Per rispondere a questa domanda, alcuni scienziati del Naval Undersea Warfare Center di Newport e della Brigham Young University hanno costruito un cilindro di metallo collegato a un impattatore tramite delle molle flessibili. L’oggetto, dotato di diversi sensori, è stato poi ripetutamente gettato in acqua per scoprire come rispondeva all’impatto.

L'idea è che le molle agiscano in modo simile alle sospensioni di un'automobile, contribuendo ad attenuare l'impatto distribuendo le forze su un periodo temporale più lungo.

Dagli esperimenti è emerso che il principio può funzionare. Tuttavia, a volte il sistema flessibile può avere un effetto opposto, aumentando la forza d'impatto massima sul corpo rispetto a una struttura completamente rigida.

Infatti, a seconda dell'altezza da cui viene lasciato cadere il dispositivo e della rigidità delle molle, il corpo non solo risentirà dell’impatto con l’acqua, ma verrà colpito anche dalle vibrazioni della struttura flessibile.

Scegliere la molla caso per caso non è per nulla semplice. Perciò, gli scienziati stanno ora studiando le manovre degli uccelli acquatici per costruire un impattatore robotico in grado di muoversi attivamente durante l'ingresso in acqua e ridurre i danni del tuffo.