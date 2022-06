Ecco come, con la riduzione dell'inquinamento atmosferico, possiamo nutrire tutto il mondo

Piantare più raccolti non è l'unico modo per nutrire una popolazione in crescita. Secondo una nuova ricerca, la riduzione dell'inquinamento atmosferico potrebbe fare molto per aumentare la produzione agricola risparmiando terra e denaro preziosi.

Se il mondo dimezza le emissioni di un solo tipo di inquinante atmosferico, le stime suggeriscono che i raccolti invernali potrebbero produrre circa il 28% in più in Cina e fino al 10% in più in altre parti del mondo.

Gli inquinanti in questione sono ossidi di azoto, una famiglia di gas invisibili e velenosi prodotti dagli scarichi delle auto e dalle emissioni industriali che includono il biossido di azoto. Le emissioni di ossido di azoto sono alcuni degli inquinanti atmosferici più diffusi al mondo e si sospetta che se le piante sono esposte a livelli più elevati di questi gas, le loro foglie possono essere danneggiate e la loro crescita rallentata, anche se gli esperti stanno ancora cercando di capire esattamente come.

Allo stesso tempo, gli ossidi di azoto sono anche precursori della formazione di ozono e minuscoli aerosol nell'atmosfera, che possono attenuare la luce solare e ridurre a loro volta la produttività delle colture. L'anno scorso, una ricerca di alcuni degli stessi autori ha scoperto che le riduzioni di ozono, biossido di azoto e biossido di zolfo hanno causato un aumento del 20% dei raccolti di mais e soia negli Stati Uniti tra il 1999 e il 2019.

Si tratta di circa 5 miliardi di dollari di raccolti risparmiati ogni anno riducendo solo quattro tipi di inquinanti atmosferici. Il biossido di azoto è uno degli inquinanti più facili da misurare a livello regionale e confrontarlo direttamente con la crescita delle colture. Quando emesso nell'atmosfera, il biossido di azoto interagisce con la luce ultravioletta in un modo facilmente rilevabile dai satelliti.

"Gli ossidi di azoto sono invisibili per l'uomo, ma i nuovi satelliti sono stati in grado di mapparli con una precisione incredibilmente elevata", spiega l'ecologo agrario David Lobell della Stanford University.

"Poiché possiamo anche misurare la produzione agricola dallo spazio, questo ha aperto la possibilità di migliorare rapidamente la nostra conoscenza di come questi gas influenzano l'agricoltura in diverse regioni". Confrontando le emissioni di biossido di azoto in varie regioni del mondo con il verde dei terreni coltivati, il gruppo ha riscontrato un effetto costantemente negativo.

La perdita di verde è stata particolarmente evidente in Cina e per i raccolti invernali come il grano. Utilizzando questa correlazione, i ricercatori stimano che la riduzione delle emissioni di biossido di azoto del 50% migliorerebbe i raccolti invernali in Cina di circa il 28%. In estate, i rendimenti potrebbero aumentare del 16%.

In India, i ricercatori prevedono che la riduzione del biossido di azoto potrebbe aumentare i raccolti fino all'8% per l'inverno e del 6% per l'estate. Nel frattempo, nell'Europa occidentale i raccolti per i raccolti estivi e invernali potrebbero aumentare del 10 per cento.

Quando i tassi di rendimento in genere oscillano intorno all'uno per cento ogni anno, gli effetti della riduzione dell'inquinamento atmosferico potrebbero essere immensi per alcune parti del mondo.

"Il principale risultato di questo studio è che i benefici agricoli di queste azioni potrebbero essere davvero sostanziali, abbastanza da aiutare ad alleviare la sfida di nutrire una popolazione in crescita", afferma la scienziata ambientale Jennifer Burney dell'Università della California di San Diego.