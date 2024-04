Come ci riescono? I bombi sono in grado di fare questa cosa assurda

Secondo uno studio condotto dalla ricercatrice Sabrina Rondeau, appena pubblicato sulla rivista Biology Letters, i bombi possono sorprendentemente resistere per giorni sott’acqua. È una scoperta realmente incredibile!

Dopo aver visto un’inaspettata capacità dei bombi, è importante sottolineare sin da subito come la sopravvivenza nell’acqua di questi impollinatori cruciali per gli ecosistemi, sia decisamente "incoraggiante". In tal modo, potrebbero resistere all’aumento delle inondazioni causate dai cambiamenti climatici che minacciano le loro tane durante il letargo invernale.

"È incoraggiante sapere che almeno le inondazioni non sono un'altra grande minaccia da considerare", ha dichiarato la stessa Rondeau.

Il riscaldamento globale, che provoca inondazioni sempre più frequenti ed estreme nelle regioni di tutto il mondo, rappresenta infatti "una sfida imprevedibile per le specie che vivono nel suolo, in particolare per le api che nidificano o svernano sottoterra", ha affermato in una dichiarazione il coautore Nigel Raine dell'Università di Guelph. Il modo in cui però si è giunti ad una simile scoperta, è totalmente bizzarro.

Il team stava in realtà studiando l'effetto dei residui di pesticidi nel terreno sui bombi regine che si rintanano sottoterra per l'inverno, quando dell'acqua è entrata accidentalmente nei tubi che ospitano alcune api.

"Sono andata fuori di testa. Era solo una piccola quantità quindi non era un grosso problema, ma non volevo perdere quelle api", ha raccontato Rondeau. Possiamo dunque solo immaginare lo stupore provato nel constatare che effettivamente i “suoi” esemplari, riuscivano a respirare e sopravvivere sott’acqua.

"Studiavo i bombi da molto tempo. Ne ho parlato con molte persone e nessuno sapeva che questa fosse una possibilità", ha dichiarato l’autrice. Forte di questa esperienza, ha condotto un ulteriore esperimento.

Questa volta i ricercatori hanno messo 143 bombi regine in letargo in tubi: alcuni senza acqua come gruppo comparativo, altri galleggianti nell'acqua e altri completamente immersi per un periodo che poteva variare da otto ore a sette giorni. I risultati parlano chiaro.

Sorprendentemente, l’81% delle regine che erano state immerse non solo sono sopravvissute per sette giorni, ma una volta tornate in condizioni asciutte sono rimaste in vita otto settimane dopo l’esperimento.

I comuni bombi orientali utilizzati nello studio si trovano in Nord America e sono particolarmente resistenti, a differenza di altre specie di api che si svegliano con una settimana d’anticipo ad esempio. Lo studio dovrebbe quindi essere replicato su altre specie di bombi per determinare quanto sia comune questa stupefacente caratteristica.

Su Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda gen è uno dei più venduti di oggi.