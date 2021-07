Come rifare la Tessera Sanitaria in caso di furto?

La Tessera Sanitaria è un documento fondamentale in quanto permette di accedere non solo alle prestazioni sanitarie nelle farmacie o negli ospedali, ma anche di prenotare il vaccino per il Covid-19. Ma cosa fare in caso di furto o smarrimento?

La richiesta può essere effettuata direttamente sul sito web dell'Agenzia delle Entrate, attraverso il portale dedicato (è necessario comunque disporre di credenziali SPID per poter accedere al portale) o presso gli uffici sparsi sul territorio.

In alternativa, è comunque disponibile il sito web del Sistema Tessera Sanitaria che sempre in maniera analoga, permette di richiedere un duplicato che sarà inviato direttamente a casa all'indirizzo di residenza.

Se invece avete la necessità di recuperare solo il numero di identificazione della Tessera Sanitaria, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato in cui spieghiamo anche come visualizzare la propria Tessera Sanitaria online: questi ultimi due aspetti sono estremamente importanti in quanto al momento della registrazione al portale per i vaccini delle regioni viene richiesto proprio il codice fiscale, i dati anagrafici e soprattutto il numero identificativo della Tessera Sanitaria, che è necessario inserire anche sul sito web dedicato per la richiesta del Green Pass Covid, oltre che sull'app Immuni per ottenere la Certificazione Verde per i viaggi divenuta attiva ieri.