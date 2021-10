Come rifare la Tessera Sanitaria rovinata? Ecco come farlo online da casa

Il deterioramento dei documenti, come patente di guida, tessera sanitaria o carta d'identità, rappresenta uno dei problemi più diffusi. Cosa fare quindi per chiedere la sostituzione? Quest'oggi ci soffermiamo esclusivamente sulla Tessera Sanitaria che nell'ultimo anno ha assunto sempre più importanza.

Si tratta di un documento molto importante in quanto, tra le altre cose, consente di effettuare il download del Green Pass.

Se quindi la vostra Tessera Sanitaria si è deteriorata o rovinata, avete a disposizione varie opzioni per chiederne una nuova:

Rivolgervi allo sportello dell'ASL più vicina

Recarvi presso un ufficio territoriale dell'Agenzia

Effettuare la richiesta online e da casa

Se i primi due sistemi non hanno bisogno di grosse spiegazioni, ci soffermeremo sul terzo. La procedura è identica a quella prevista per presentare una richiesta di duplicato della Tessera Sanitaria.

Se siete provvisti di credenziali SPID O CIE (anch'esse sempre più importanti in quanto dal 1 Ottobre sono obbligatorie per effettuare il login nei sistemi della Pubblica Amministrazione), vi basterà effettuare il login sul sito web del Sistema Tessera Sanitaria cliccando sul tasto "area riservata" in alto a destra. Da qui usando l'interfaccia grafica (che è molto intuitiva e semplice), sarete guidati al modulo che permette di presentare richiesta di una nuova Tessera. Attenzione però: questa funzione può essere usata una sola volta ogni dodici mesi.