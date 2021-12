Come rifiutare la rimodulazione WindTre del 20 Gennaio 2022? Ecco il comando da inviare

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, il 20 Gennaio 2022 entreranno in vigore le nuove rimodulazioni di WindTre. L'operatore telefonico italiano in queste ore sta provvedendo ad informare gli utenti della modifica contrattuale unilaterale, ma c'è anche la possibilità di rifiutarla.

Come spiegato da WindTre sul sito Wind Informa, nella pagina relativa alle modifiche delle condizioni contrattuali per la telefonia mobile, è possibile rifiutare la rimodulazione in questione, che prevede delle modifiche.

Inviando l'SMS con scritto "NVAR" al 40400 entro 30 giorni dalla comunicazione è possibile mantenere costi e contenuti della propria offerta di partenza. Chiaramente, come previsto dal codice delle comunicazioni è possibile effettuare il recesso gratuito entro 24 ore dall'entrata in vigore della nuova opzione tariffaria.

Nel comunicato WindTre fa sapere che "a partire dal 20 gennaio 2022 il costo mensile subirà un incremento di importo variabile in funzione delle caratteristiche dell’offerta di partenza e i minuti inclusi, ove già non previsto, diventeranno illimitati a partire dal 20 dicembre 2021. Tali variazioni saranno comunicate ai diretti interessati via SMS a partire dal 06 dicembre 2021 con tutti i dettagli applicabili alla specifica offerta attiva sulla linea. I clienti interessati dalla variazione potranno anche attivare gratuitamente un’opzione che offre 50 GIGA al mese per un minimo di 6 mesi ed un massimo di 12 mesi seguendo le istruzioni fornite nella comunicazione entro 30 giorni dalla medesima".