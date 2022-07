Come rilevare i terremoti? Ci pensa una flotta di mongolfiere dalla stratosfera

Una nuova ricerca pubblicata su AGU, mostra il primo rilevamento di un terremoto grazie ad una rete di sensori posti su dei palloni aerostatici nella stratosfera. Una tecnica che potrebbe già essere impiegata per monitorare luoghi difficili da raggiungere, ed un giorno, essere applicata anche nello studio dell'attività sismica del pianeta Venere.

D'altronde, il monitoraggio dell'attività geologica della Terra, e degli altri pianeti, è fondamentale per conoscerne la struttura interna, ma a differenza del nostro pianeta, gli scienziati non possono fare affidamento su una rete globale di sensori posti sulla superficie anche degli altri.

Per questo motivo, l'idea è rivolgersi all'atmosfera. Quando infatti un terremoto colpisce, il terreno invia infrasuoni verso l'alto nell'atmosfera, dove i palloni aerostatici ed i loro strumenti sono in attesa di ricevere dati.

Queste piccole mongolfiere galleggiano attraverso la stratosfera per diversi mesi dopo il lancio, seguendo passivamente i modelli atmosferici ad alta quota. Con un diametro di circa 11 metri e dal peso di 30 chilogrammi, i palloni possono gestire fino a quattro strumenti scientifici.

Il primo test sul campo avvenne il 14 dicembre 2021 con un terremoto di magnitudo 7,3 che colpì il mare di Flores, in Indonesia. Entro 10 minuti, quattro dei palloni Strateole-2 di IASE, nel raggio di 3.000 chilometri, rilevarono gli infrasuoni risultanti, ad altitudini fino a 20 chilometri. Un risultato mai ottenuto prima.

Grazie a quei dati, il team di ricerca è stato in grado di calcolare con precisione la magnitudo del terremoto e molti altri parametri chiave sia sul sisma che sulla struttura planetaria. Con la loro rete sono stati persino in grado di tracciare la dispersione dell'onda sismica sulla superficie.

Raphael Garcia, autore principale dello studio e scienziato planetario presso l'Institut Supérieur de l'Aéronatique et de l'Espace dell'Università di Tolosa, ha affermato entusiasta: "Siamo molto, molto felici perché non è stato solo un singolo pallone a rilevare il terremoto, ma è stato rilevato da più elementi".

La ricerca è un importante test per l'applicazione di questa tecnica di monitoraggio sismico sul pianeta Venere. Sebbene i palloni siano stati testati solo nell'atmosfera terrestre, Garcia ed i suoi colleghi ritengono che funzioneranno anche in quella ricca di anidride carbonica di Venere.

A proposito, sapete quanto ci vuole per raggiungere Venere? Ne abbiamo parlato in una precedente news. Inoltre, rimanendo in tema "spaziale", in futuro potremmo lanciare i satelliti tramite delle mongolfiere.