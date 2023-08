Come rimuovere il bloatware da Windows 11? C'è una novità

Con una funzione implementata nel canale Canary del suo ultimo sistema operativo, Microsoft ha reso semplicissimo eliminare il bloatware da Windows 11: la procedura è così semplice da richiede solo qualche tocco! Ma come si eliminano i software indesiderati dall'ultima versione di Windows?

La nuova funzione implementata da Microsoft funziona in modo molto semplice, permettendovi di rimuovere anche le app preinstallate su Windows 11, come Cortana (che ormai ha perso la sua utilità, dal momento che Microsoft ha pensionato la sua assistente virtuale a inizio agosto), Foto e diverse altre utility che fanno parte del pacchetto di base del sistema operativo.

Negli ultimi mesi, Microsoft ha progressivamente dato agli utenti la possibilità di rimuovere un numero sempre maggiore di app tra quelle preinstallate su Windows 11, e ora questa politica sembra aver raggiunto un punto di svolta. Tutte le app preinstallate, infatti, possono ora essere rimosse dal PC tramite le Impostazioni di sistema. Per farlo, dovrete recarvi in Programmi e, poi, in "Disinstalla Programmi".

Qui, come al solito, vedrete la lista di tutti i software che potete disinstallare con un solo click. Gli iscritti al Canale Canary di Windows 11 hanno però notato che, da qualche giorno, l'elenco comprende anche tutte le app preinstallate del sistema operativo, che così possono essere cancellate al pari di qualsiasi software terze parti per alleggerire Windows e per risparmiare un po' di spazio sulla memoria del PC.

Al momento, la funzione è disponibile solo nel Canale Canary di Windows 11, perciò non è ancora disponibile per la maggior parte degli utenti. Tuttavia, secondo GizChina essa verrà estesa anche alle versioni per Insider e a quelle stabili del sistema operativo con il prossimo major update dell'OS di Redmond, previsto per il mese di settembre.