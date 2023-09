Come rimuovere l'effetto Blur da una foto? Ecco il metodo per Android

Dopo esserci concentrati sulla configurazione delle eSIM su Android torniamo a scavare invece tra le varie possibilità aggiuntive offerte dal robottino verde e dal suo Play Store: come rimuovere la sfocatura dalle foto su Android?

Per rispondere a questa esigenza tutt'altro che scontata per rendere "usabili" scatti altrimenti da cestinare, per fortuna, il bacino di app tra cui pescare è particolarmente ampio.

Seguendo le regole sul buon utilizzo delle app da scaricare (ecco come evitare i malware su Android), una delle migliori opzioni per valutazioni e numero di download è certamente Remini, gratuita nella sua versione di base. L'app funziona piuttosto bene anche se dalle segnalazioni degli utenti le possibilità sembrano essere aumentate in maniera importante. A parte ciò, però, questa app potrebbe fare al caso vostro.

Al contrario, se avete un dispositivo della gamma Pixel 7, nella galleria troverete la comoda opzione Rimuovi Sfocatura, totalmente gratuita e dall'efficacia riconosciuta