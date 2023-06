Come rimuovere informazioni personali da Google? Le indicazioni generali

La rimozione dei dati personali da Google è da sempre una delle procedure più critiche per chi desidera che il suo "diritto all'oblio" venga rispettato. Da tempo, Big G offre la possibilità di richiedere la rimozione di varie tipologie di dati privati dai suoi risultati di ricerca, ma esattamente come si fa ad eliminare i propri dati da Google?

Ce lo spiega una linea guida ufficiale di Google: la procedura, sfortunatamente, non passa solo per l'azienda di Mountain View, ma anche (e soprattutto) per i proprietari del sito web che ha pubblicato le vostre informazioni personali. Google, infatti, non elimina del tutto i vostri dati dal web, ma si limita a rimuoverli dai risultati di ricerca del vostro browser, in modo che essi non compaiano cercando su Internet il vostro nome.

Dunque, il modo migliore per rimuovere i vostri dati dal web una volta per tutte è contattare il proprietario del sito web che li ha pubblicati, chiedendone l'eliminazione. Nel caso delle piattaforme più grandi, esistono delle procedure automatiche da seguire (valide soprattutto per i social network). Nel caso di siti web più piccoli, invece, dovrete cercare dei contatti ufficiali del proprietario del portale direttamente sulle pagine di quest'ultimo.

Tuttavia, c'è la possibilità che il proprietario del sito web non risponda, sia impossibile da rintracciare o non intenda rimuovere i vostri dati dal suo portale. In questo caso entra in gioco Google, che si occupa di rimuovere i risultati di ricerca "indesiderati" dall'utente, a patto che si tratti di informazioni specifiche, ossia:

Immagini personali intime o esplicite non consensuali

Contenuti pornografici falsi pubblicati senza autorizzazione

Contenuti relativi all'utente ma presenti su siti con pratiche abusive per la rimozione dei contenuti

Informazioni che consentano l'identificazione personale o contenuti di doxxing specifici

o contenuti di doxxing specifici Immagini di minorenni

Contenuti pornografici non pertinenti legati al nome dell'utente (anche se questi non vi compare)

Contenuti limitati per motivi legali come violazioni del copyright ai sensi del DMCA o pedopornografia

Se credete che i dati che volete eliminare dal web rientrino nelle casistiche sopraindicate, potete recarvi sull'apposita pagina del supporto di Google e compilare il questionario sulla rimozione delle informazioni personali di Big G: qui dovrete semplicemente indicare dove si trovano le informazioni da eliminare dai risultati di ricerca, che tipo di informazioni state cercando di cancellare e se avete già contattato il webmaster del portale che le ha pubblicate.