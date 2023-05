Come rimuovere la pubblicità dalla MIUI? Opzioni per gli smartphone Xiaomi

Dopo aver scoperto se si può usare MagSafe su Android, magari sul vostro nuovo smartphone Xiaomi con la potente interfaccia MIUI, potrebbe interessarvi scoprire come bloccare la comparsa di banner pubblicitari sulle app di sistema.

Esiste una soluzione piuttosto semplice, per quanto non funzionante al 100%. Con questo metodo rimuoverete in pochi istanti una buona parte delle pubblicità di sistema, ma vedremo anche come fare per agire in maniera ancora più profonda.

Tanto per cominciare accendete e sbloccate il vostro smartphone Xiaomi con MIUI. Aprite le Impostazioni e scendete su "Password e Sicurezza".

A questo punto, aguzzate la vista alla ricerca della voce "Autorizzazioni e revoche" e, nella successiva lista che vi apparirà a schermo, cercate "msa", che va a indicare "MIUI System ADS": disattivatelo e revocatene le autorizzazioni. Potrebbe essere presente anche la voce "GetApps", in tal caso revocate anche qui le autorizzazioni.

Come dicevamo, a questo punto dovreste aver rimosso la maggior parte della pubblicità. Qualora non bastasse, sempre su "Password e Sicurezza", andate su "Servizi Pubblicitari" e disattivate l'opzione "Consigli pubblicitari personalizzati".

A questo punto, avrete eliminato consigli personalizzati e profilazione, ma le app di sistema potrebbero continuare a mostrare pubblicità. Per questo motivo, dovrete aprire quelle che utilizzate più spesso e su cui vi appaiono i banner da rimuovere, cercate le Impostazioni in-app e aguzzate la vista alla ricerca della voce "Suggerimenti" o "Ricevi Suggerimenti". Disattivandola, dovreste aver ridotto al minimo le possibilità di ricevere banner pubblicitari sul vostro nuovo smartphone Xiaomi.



Se avete bisogno di risolvere qualche problema di stabilità con le vostre app preferite, vi suggeriamo di scoprire come eliminare la cache di Google Drive da Android, ma non temete: vale anche per altre app!