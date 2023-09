Come rimuovere lo sfondo da un'immagine con Paint? Sarà semplicissimo!

Dopo aver messo mano "sotto il cofano" e aver pesantemente modificato Esplora File su Windows 11 con le schede, la casa di Redmond si prepara ad aggiungere una feature molto interessante anche a un'altra delle sue creature più leggendarie, Microsoft Paint.

Le prime avvisaglie sono arrivate all'alba del mese di settembre 2023, quando un appassionato ha individuato la funzione di rimozione automatica dello sfondo per Paint nella build Insider 11.2306.30.0 di Windows 11.

Un fulmine a ciel sereno per molti, ma una novità attesa a gran voce per gli appassionati, soprattutto di vecchia data. La funzione è attualmente disponibile su Paint sia per Dev che nel canale Canary del programma Insider e consente con un solo clic di rimuovere completamente lo sfondo di una foto o di una immagine lasciando il soggetto da solo su sfondo bianco.

Il requisito fondamentale, quindi, fino al rollout ufficiale della funzione rimane quello di utilizzare una versione Insider di Windows 11, quanto più aggiornata possibile. Cosa che sconsigliamo a chi ha intenzione di utilizzare il PC per lavoro o studio su base quotidiana.

La funzione è disponibile direttamente dentro Paint, quindi basterà aprire una foto con la popolare applicazione di Microsoft Windows 11 e cliccare sull'apposito comando, collocato nel blocco di strumenti "Immagine", dove sono presenti anche lo strumento di selezione (il rettangolo tratteggiato) e le opzioni di rotazione e ribaltamento. La nuova funzione raffigura un soggetto stilizzato all'interno di un rettangolo. Non dovrete fare altro che cliccarvi sopra e attendere che lo sfondo diventi completamente bianco.